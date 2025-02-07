東呼即應：瑜伽褲勿穿太緊 悶熱窄身易生菌

東呼即應教挑選 透氣高延展佳免磨損 有一名女政客上月自揭右腿生膿瘡，她引述醫生指與經常穿着緊身衣物有關。有家庭醫生向《東呼即應》表示，穿緊身、悶熱、窄身的瑜伽褲，除了容易出熱痱、長膿瘡，亦有可能引起尿道炎、膀胱炎，甚至腎盂炎等。有藝人剖析喜穿瑜伽褲，全因舒適、方便做動作，建議選擇透氣度高、快乾，以及延展性好的材質，便不會影響血液循環。

可致尿道膀胱陰道皮膚炎 坊間很多女性都是瑜伽褲愛好者，不過終日穿緊身褲可能會帶來健康危機。家庭醫生關嘉美表示，因為婦女的尿道很短，再穿緊身、悶熱及窄身的瑜伽褲，很容易引起尿道炎，再引伸到膀胱炎，甚至影響到腎。另外，也可能引致陰道炎，例如會有念珠菌和其他細菌在陰道內發酵，導致分泌帶菌或痕癢不適。如果瑜伽褲的物料劣質又會引起過敏性的皮膚炎，造成皮膚又紅又腫、起疹及奇癢難耐，通常在褶皺位置，因為窄加上不停摩擦，如果碰巧有細菌，這位置就會生瘡。

箍腹影響大腸蠕動或便秘 關又稱，太悶熱時全腿可能會有熱痱，如果瑜伽褲尺寸不合身，例如太小太窄，都可能導致壓瘡，皮膚會潰爛，嚴重時會影響皮下組織，箍着腹部會影響到大腸蠕動，甚至排泄，可能導致便秘。如果褲子不夠彈性，箍着盆骨的關節和髖關節就會感到痛楚，因為在關節運動時，褲子太緊身等於是在鬥力，不停地鬥力關節便會痛。

持有健身教練牌的藝人陳婉衡表示，瑜伽褲的優點最主要是舒服，做任何運動都會想穿着，因方便做動作，而且瑜伽褲的保護力比較高，一條長褲緊身包着，不用擔心刮傷。對於選擇瑜伽褲的心得，她建議最重要的是看剪裁和材質，好的剪裁可以改善身形、更美觀，否則就會放大缺點，而且要選擇透氣度高的面料，不要太悶太緊而要合身。

選擇材質方面，主要視乎用途，如果做運動，多數會選用尼龍、聚酯纖維和氨綸製造，因為比較易乾，以及延展性佳。至於棉質的透氣度會較高，但因濕水後不易乾，延展性也較差，平時外出穿着尚可，運動就不太適合。價錢亦非愈貴愈好，指自己穿過約100元的緊身褲，質量也不差，只要不選太緊身、會阻礙血液循環的瑜伽褲便可。

愈來愈多人日常也會穿着瑜伽褲。 東呼即應爆料熱線