港府預告削資源 中大：見招拆招

【本報訊】香港面臨千億財赤，財金官員早前點名指教育、醫療支出方面有節約空間。履新後首次出席公開活動的香港中文大學校長盧煜明昨日出席傳媒新春團拜時表示，知道港府在財政上面臨挑戰，大學作為社會一分子，應與社會共度時艱。惟他亦指出，「全球化喺教育方面嘅競爭係唔會等任何人，如果我哋不進，就則退的。」並指有很多創新的理念、新的計劃，其實都需要資源進行，希望將來如果真的要調整大學資源，不要影響到培養人才，以保持香港的競爭力，以及保持國際教育樞紐的角色。

盧續指，目前仍未與當局商討有關調整大學撥款的問題，如何應對亦有待當局正式公布安排。有指大學應善用儲備助減財赤，他解釋大學的財政儲備大部分都是已批作指定用途，「所以唔係輪到我哋想做乜都得。」只有小部分可以釋出來使用，他又指如果真的有財政壓力，就會想方法增加收入，但都要待財政預算案公布才可見招拆招。中大署理常務副校長潘偉賢則指，一定不會影響到學生，「會唔會老師做多少少嘢呢，呢個係有機會。」

成立數學科學院 推8年制課程 另外，中大宣布成立致真交叉數學科學院，由知名數學家丘成桐擔任創院院長，學院期望可建構堅實的數學科學教育平台，能在數學科學領域開創嶄新貢獻、引領跨學科應用突破的領軍人才。首批學生將於2025/26學年入學，學院提供與清華大學求真書院類近的8年制課程，包括3年數學基礎訓練、2年科研訓練及3年博士訓練，成立初期每年收40人，期望可收到最少10名本地生。