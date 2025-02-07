高級食府中式美饌 國泰頭等貴賓室盡歎

【本報訊】坐飛機前亦可歎美饌！國泰航空與中菜食府卅二公館合作，為香港國際機場「玉衡堂」頭等貴賓室的顧客呈獻特別菜式，從1月21日起，「玉衡堂」頭等貴賓室的每月餐單已加入與卅二公館精心設計的菜式，多款卅二公館招牌名菜將輪流登場，讓乘客於啟程往目的地前先來一場味蕾享受，豐富他們的旅程。

招牌名菜輪流登場 國泰航空表示，「玉衡堂」頭等貴賓室餐單會因應時令作出調整，該公司顧客體驗及設計部總經理羅穎怡指，卅二公館是享譽全球的高級食府，國泰希望透過與優秀品牌的合作，為顧客呈獻難忘的餐飲體驗。

卅二公館創辦人朱世賢亦稱，很興奮能和國泰航空合作，將卅二公館的正宗中菜帶入「玉衡堂」頭等貴賓室。卅二公館在全球擁有9家分店，另外9間正在籌備中。就是次合作，卅二公館精心設計了一套既體現該食府美食精髓，又為國泰講求品味的客人悉心打造之餐單，當中包括該店深受歡迎的著名菜式「蟹肉脆球」和「紅油抄手」，以及受香港多元飲食文化啟發的新菜式。