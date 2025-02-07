水球前領隊呃41萬 准保候懲

【本報訊】中國香港水球隊前領隊古汝發，被指虛報運動員的訓練紀錄，以詐騙香港體育學院發放政府津貼共41.2萬元，被廉政公署落案起訴。古於昨日在區院承認一項欺詐罪，法官決定先提取被告的社會服務令報告，將案件押後至3月7日判刑，期間被告續准保釋。

虛報運動員訓練紀錄 索政府津貼 62歲被告古汝發，為中國香港游泳總會（泳總）水球委員會前義務秘書暨水球港隊前領隊。控罪指，被告於2018年1月至2021年9月期間，向體院訛稱在5年計劃下獲提名的水球港隊運動員已出席其訓練紀錄上訂明的所有訓練，以詐騙體院發放津貼共41.2萬元。辯方求情指被告並非有意欺騙政府公帑，又指水球隊隊員經常有不同原因缺席訓練，未能達到政府計劃的最低練習時數要求，所以被告才虛報紀錄，得到的涉款用於推廣水球運動，亦曾用於支付隊員的參賽費用。

案情指，民政事務局於2018年1月，推出「隊際運動項目5年發展計劃」以提升本港隊際運動成績，只有符合每月訓練出席率達八成才可以申領每月津貼。廉署早前接獲有關貪污舉報，經調查發現被告在案發期間製備運動員每月訓練紀錄時，捏改水球港隊運動員的訓練時數，誘使政府向他們發放共約41.2萬元津貼。調查又發現，被告曾向運動員介紹「非官方」計劃，即運動員須達到八成訓練出席率才能全數保留津貼，低於八成者須按比例退還津貼予被告，涉款將被存入一個被告與兩名隊長聯名的銀行戶口，用於水球隊開支及發展之用。案件編號：DCCC 424/2024