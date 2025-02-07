黎智英認想利用劉祖廸 領導勇武派組織

供稱對方具影響力 有助控制示威進程 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊昨踏入第129日。黎智英承認直到初選完結，一直有留意初選發展。同時，他稱雖不知「攬炒巴」劉祖廸的政治取向，但希望對方能利用影響力，成立勇武派領導團隊。黎智英坦言，當初樂觀地以為，國安法「雷聲大雨點小」，因為他不認為中國想摧毀香港。

庭上展示黎智英Twitter（現稱X）帳戶的貼文，顯示2020年7月12日至13日，即泛民初選結束後，貼文指香港人追求民主及自由，決心在9月立法會選舉中，爭取超過35席。貼文附上當日《蘋果日報》報道照片，標題分別為〈選民誓「攞返主導權」〉、〈無懼國安惡法 立會35+過首關 61萬港人投票反抗〉。黎昨承認貼文是由他所寫，也承認當時有留意初選發展。

斥從犯證人陳梓華杜撰對話 控方之後就着「攬炒巴」劉祖廸提問。黎智英指，不知道劉祖廸的政治取向，不清楚對方是否本土派。但他從《蘋果》等報道及泛民圈子中，知道劉在勇武派有影響力，希望對方能夠在勇武派之間成立一個領導團隊，好讓示威行動更有組織及得以受控。控方展示數份《蘋果》報道，包括題為〈遊行被圍捕險洩身份 攬炒巴死裏逃生〉的報道。黎承認有讀過這篇報道。控方指，報道集中講述劉祖廸如何尋求國際支持；而黎着本案從犯證人之一、法律助理陳梓華聯絡劉時，黎知道劉參與的是國際游說，跟勇武派無關。黎稱不同意。

2020年1月8日，黎智英向陳梓華傳送一篇文章的連結，該文章由英國保守黨人權委員會委員裴倫德撰寫，提及一些建議，包括「國際社會需要知道你們想要甚麼」。黎於庭上同意，文章部分內容牽涉國際游說事宜。控方指，他之所以把文章連結傳給陳梓華，是想對方參與國際游說事務。黎否認。

同月11日，黎智英於台北跟劉祖廸見面。對於陳梓華供稱，會面期間，黎說過，要爭取國際認同，跟外國政府「枱底人」建立關係，透過實施制裁及經濟封鎖等反華政策，向政府施壓。長遠而言要團結街頭、議會等不同板塊，連同民間力量，才可達到「支爆」。黎智英昨否認說過該些話，但同意政治壓力可包含制裁及經濟封鎖。

「以為國安法雷聲大雨點小」 另外，陳梓華供稱，台北會面中，黎智英談及國際游說的4個步驟，包括要令外國政府知道香港發生了甚麼事，呼籲他們發聲譴責。黎一概否認說過這些話，直指陳杜撰對話。控方指，黎設《蘋果》英文版、開立Twitter帳戶及開設線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，正是要令外國政府知道香港發生了甚麼事，即4步中的第一步。黎否認控方說法，但承認當時以為國安法「雷聲大雨點小」，因為他不認為中國想摧毀香港，那是他一廂情願。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點