醫健：職場健康：「假期肥胖」不用怕 輕鬆動起來

新年期間，大魚大肉和各式賀年美食總是讓人難以抗拒，但一不小心就會吃多，導致體重上升，成為假期的「體重紅包」。假期剛過，不少上班族又回到辦公室，開始久坐的生活模式，脂肪更容易堆積，特別是腹部，讓人陷入「假期肥胖」的煩惱。

為了快速減重，有人會選擇節食，但這種方法既不可持續，也不健康。相反，運動才是健康減重的關鍵。不僅能有效燃燒脂肪，還能提升新陳代謝，讓你即使不刻意節食，也能逐漸達到減重效果。

運動 隨時隨地改善健康 根據世界衞生組織的建議，成年人每周應完成至少150分鐘中等強度運動（如急步行、慢速騎單車），或75分鐘高強度運動（如跑步、游泳或籃球）。對於忙碌的都市人來說，抽出大段時間運動似乎不容易，但將運動融入日常生活，便是更簡單又持續的方法。只要稍微改變習慣，就能在不知不覺中增加活動量，改善健康。

以下是一些簡單又實用的建議，讓你輕鬆動起來：

●打破久坐：工作一至兩小時後，休息5至15分鐘，做些伸展運動或站立活動（如整理文件、影印）

●站立會議或通話：開會時站起來，或在接電話時原地踏步

●多走幾步：選擇離座位較遠的設備（如影印機、茶水間），或用樓梯代替電梯

●步行上下班：早一個車站下車，再步行至目的地

●飯後活動：午餐後散步或做簡單伸展運動，晚上與家人一起慢跑或散步，既促進家人關係又有助健康

除了運動，健康飲食和心理健康同樣重要。職業安全健康局、衞生署和勞工處推出「好心情@健康工作間」，以心理健康、體能活動和健康飲食為主題，提供多元化活動協助機構建立健康工作間。已有超過3,000間企業參與計劃並簽署計劃約章。計劃費用全免，詳情請登入https：//rb.gy/ng8yiz。

職業安全健康局

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