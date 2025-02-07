減隧道段削成本 環評需時15月 北都公路7億勘查費今申撥

【本報訊】北部都會區正進行全面建設與發展，當局昨日宣布將於今日為全長約23公里的北都公路勘查工作向立法會申請撥款，相關費用將由原來逾11億元，大減四成至約7億元。其中長約7公里的新田段規劃工作時間亦由原來的38個月減至25個月，並爭取於2036年或之前開通。

路政署指，北都公路全長約23公里，將成為北部都會區的新東西走廊，貫穿區內主要發展區，帶動北都人流物流發展，使「人享其行，物暢其流」。預計北都公路通車後，能有效分流繁忙時段約四成往返新界東西的交通流量，並可將現時約32公里的行車路程大幅縮短9公里（約三成）至約23公里。

署方曾解釋，在精簡程序方面，優化走線的相關程序可由原來6個月，縮減一半時間，現時只需3個月，而環評程序亦由原來需時兩年，減至現時的15個月，因此新田段的規劃工作，可由原來需時38個月，縮減約一年時間，用25個月就能完成。至於勘查費用預算可減少近四成，原因是回標價較預期低，顧問技術建議書中提到引入「轉體式施工法」等創新技術減省人手及成本，加上原本的隧道路段減少，需要的土地勘查工作數量亦減少。