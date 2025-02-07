工程車水平感應故障罕見 港鐵檢討加強應變

致歉阻東鐵綫服務 一個月內交報告 港鐵一列工程車前日凌晨出勤後水平感應系統故障，停在東鐵綫太和站附近路軌，令東鐵綫服務一度受阻近8小時。港鐵昨日再就事故致歉，指已展開深入調查，並聯絡承辦商檢視每個範疇，將於一個月內向政府提交報告。有議員關注涉事工程車故障原因，包括會否在載客列車出現同類故障；亦有議員要求在今日舉行的鐵路事宜小組委員會會議討論事故。

提升資訊發放機制 方便乘客 港鐵車務工程維修總管李劍雄昨在電台節目表示，涉事工程車已在東鐵綫使用約20年，屬於一架吊重機，水平感應系統要確保吊重機維持在水平狀態，前日發現系統未能發揮作用，若強行移開工程車會有風險，同時亦希望東鐵綫能繼續提供服務，在平衡安全下，決定在現場作有限度復修。他透露，由於此類故障較為罕見，維修團隊經驗有限，處理過程需格外審慎，導致維修時間較長。

李劍雄續指，工程車每日出車前，都會做操作測試，亦有定期檢查，相關部件亦會保養，是次事故屬罕見技術問題，已聯絡供應商全面檢視系統設計、操作及維修流程，將於一個月內向政府提交詳細報告，同時檢討營運安排、工程車保養工作及相關應變措施。他提到，在未來類似情況發生時，將提升資訊發放機制，確保乘客能及時獲知最新安排及替代交通建議。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇指出，是次事故期間有多班列車受影響，由金鐘至落馬洲站全程的延誤時間逾30分鐘，有機會觸發港鐵的懲罰機制。但他指目前的懲罰機制重點在於延誤時間，以實際車程與預計車程之間的落差來決定是否有懲罰，認為未能反映實際影響的乘客人數，冀改善機制，並會在立法會鐵路事宜小組委員會跟進。

查明原因 防載客列車受影響 他又指，水平感應系統故障較為罕見，促港鐵詳細檢查及分析相關機件，查明故障成因，並檢查其他工程車、以至載客列車會否出現同樣情況。

議員梁子穎表示，是次事故對東鐵沿線居民造成一定影響，為回應社會對事件的關注，並確保再出現事故時有足夠的應對措施，建議鐵路事宜小組委員於下次開會、即今日的會議上，邀請港鐵及相關部門代表討論相關事故，包括事故中涉及的工程維修保養情況；事故中同款工程測繪的零件備用情況；港鐵就工程車事故的演習安排；港鐵就鐵路事故發生的安排方案及通報機制；政府在有關事故的角色，以及就今次事故的工作檢討，如何妥善解決市民出行問題。