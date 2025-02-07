強烈季候風殺到 料後日跌穿10℃

【本報訊】蛇年首個寒潮來襲，一股強烈冬季季候風會在今早逐漸影響華南沿岸，天文台昨日發出特別天氣提示，預測本港今日稍後氣溫會逐步下降，屆時會發出寒冷天氣警告，料明日早上市區氣溫會低至攝氏11度左右，後日更會進一步降至攝氏9至10度水平，有機會創入冬以來最低紀錄。

打鼓嶺低見5℃ 分區天氣預報顯示，今早清涼及有一兩陣微雨，氣溫約攝氏15度。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約攝氏18度。稍後氣溫逐步下降，今晚市區最低氣溫約攝氏13度，新界再低一兩度。吹和緩偏東風，北風逐漸增強。

受到強烈冬季季候風影響，今日至深夜11時，全港大部分地區的氣溫均會下跌，將軍澳料低至攝氏12度，打鼓嶺則為攝氏11度。明日清晨7時，全港氣溫將進一步跌至攝氏12度或以下，上水、大埔及沙田等新界多區低見攝氏9度，打鼓嶺預計只有攝氏7度，屬各區最凍。後日氣溫繼續偏低，早上8時各區氣溫均低於攝氏10度或以下，上水及石崗僅攝氏7度，打鼓嶺則為攝氏5度。

另外，周末期間新界多區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。由於風寒效應較顯著，體感溫度會較實際氣溫低。天文台提醒市民，特別是進行戶外活動的人士需留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。