上水3狗Ｂ斷魂 惹毒餌虐殺疑雲

屍僵嘔白泡 俱驗出腸炎傳染性極高 上水驚傳毒狗疑雲！昨日凌晨時分，蓮塘尾一貨倉附近接連發現3具狗BB屍體及一隻虛弱幼犬，由於上址一帶早前有狗隻疑遭捕獸器殘害，更不時有受傷狗隻出沒，狗義工不排除有狂徒放毒餌殺狗。執法部門經初步調查後，暫把案件列作「殘酷對待動物」，惟愛協檢走相關狗隻檢查後，驗出生還狗隻及狗屍內含有極高傳染性的犬病毒性腸炎，懷疑事件真相是病毒攞命。

昨日凌晨1時許，一名女子發現有狗BB倒臥上水蓮塘尾一貨倉內，貌似毫無知覺，她覺可疑下隨即通知狗義工，義工到場見狀後慌忙報案求助。警員接報趕至，惟貨倉無人應門，期間義工救狗心切，遂設法從倉內拖出狗BB，惜牠已氣絕身亡。

義工四出查看，再在附近尋獲一隻體質虛弱的幼犬，以及兩隻狗BB的屍體。義工其後把3隻狗屍放在黑膠袋內，連同該隻生還幼犬交由愛協職員帶走。警員經初步調查後，把案件暫列「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。據了解，喪命狗狗的屍身僵硬，口吐白沫，地面遺下疑似嘔吐物，但身上沒有明顯傷勢。有當區區議員指出，新界區近日接連發生多宗毒狗案，不排除今次事件與此有關。

愛協發言人表示，愛協督察將生還狗隻送往灣仔中心急症服務，由獸醫即時檢查及治療，結果從生還狗隻及屍體中均驗出極高傳染性的犬病毒性腸炎。

愛協會暫存3具狗隻遺體，稍後將安排送往漁護署作進一步解剖及化驗。另外，愛協督察會於稍後回到上址協助調查，並且警惕附近居民。

倉外常見狗隻骸骨 動物救護組織「毛守救援」的義工表示，現場有多個貨倉，倉與倉之間互通，狗隻可以從鋅鐵閘底部「自出自入」，惟其中一個倉外經常發現眼及頭部受傷的狗隻，且地上遺下腐化見骨的狗頭，故被封為「怪獸倉」。據他所知，有10多隻狗經常於附近出現，包括7隻約兩個月大的狗BB，涉事幼犬為其中4隻，另外3隻則失去蹤影，恐怕「凶多吉少」。

義工續指，上月12至13日收到好心人提供的相片，相中見到兩狗隻受傷流血，身處上址一茶座後方位置，牠們分別左前腳及左後腳齊口軋斷，傷勢疑似是捕獸器造成。數名義工趕至現場救援，雖然尋獲該兩隻受傷狗狗，惟牠們受驚亂竄，眾人只能無功而退；義工之後一直嘗試圍捕，直至上月30日大年初二，他們始成功捕獲該兩隻狗狗，把牠們帶到診所就醫。