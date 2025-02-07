去年第4季食肆總收益276億

【本報訊】政府統計處昨日公布去年第4季的食肆總收益數據，食肆總收益價值的臨時估計為276億元，按年上升0.4%，不過，同期食肆購貨總額的臨時估計則為89億元，按年下跌2.5%。至於全年累計的食肆總收益價值的臨時估計為1,094億元，以價值計及數量計分別下跌0.1%及2.4%。當中以中式餐館、酒吧的全年跌幅最為顯著，總收益以價值計分別跌4.3%及10.2%。

酒吧價值計收益 年跌8.8%

按食肆類別分析，去年第4季與2023年第4季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌3.6%及5.3%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及1.6%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升6.6%及4.3%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌8.8%及11.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.5%及3.8%。港府表示，食肆業務在去年第4季改善，食肆總收益價值重拾0.4%的按年升幅，經季節性調整後按季升幅加快至3.0%。展望未來，市民和旅客消費模式轉變仍會對本港食肆業務有影響，但在中央政府與港府推出多項措施刺激下，望為食肆業務提供支持。