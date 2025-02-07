開發北都 當局推銷：做得過的生意

【本報訊】政府面臨千億財赤，政府未來仍有多項基建推行，需分優次開源節流。發展局局長甯漢豪接受電台訪問時提及有發展商資產負債比率較高，對北都片區過百億元投資無興趣，她指出計劃面向不同企業，不是因個別企業而影響當局部署，而北都開發成本要100至200億元，認為企業融資上不會有問題，相信發展計劃仍然有一定吸引力，強調是「做得過的生意」。她又指片區發展無方程式，正邀請發展商交意向書，了解他們對發展面積及建築期的意見。

甯漢豪續指，早前與80多間企業簽署北都發展意向書，暫時未確實企業在北都的投資。她表示參與企業大多數是中資，具地理位置的優勢，認為北都是大灣區其中一個能發揮協同效應的項目，因此能吸引內地企業，而過去的講解會亦有本地及海外企業參加。

交椅洲填海延遲 須考慮財政 至於交椅洲人工島填海目標延遲，甯漢豪重申當局的說法一直是爭取在2027年填海，但要考慮前期研究進展及財政部署。她表示工程延遲開始亦不代表造價一定會上升，反而是按當時的物價決定，又指提前開展項目避免造價上升是錯誤的概念，強調所有工程都應該按部就班。