第6輪外勞申請 共批935配額

【本報訊】本港建造業一度有勞工不足的問題，政府批准建造業輸入1.2萬名外勞，但去年樓市低迷、建造業收縮，業界又湧現外勞與本地人「爭飯碗」的反對聲音。發展局昨宣布完成第6輪外勞申請的審批，合共批出7宗申請，涉及935個配額，相關工程項目主要為公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目。該局指，十分關注早前懷疑有外勞遭受不公平對待的個案，已成立跨部門專責小組循刑事方向調查，並在第6輪及以後獲批的個案新增4個要求，違反要求的總承建商及分判商將會被行政處分。

發展局昨日在社交平台表示，申請期為2024年10月的第6輪申請已完成審批，該輪合共批出7宗申請、涉及935個配額。獲批的工種主要是泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有本地供應甚為有限的特殊工種例如架空高壓電線技工，這些工種都是業界委員會，包括承建商、勞工代表等認為短缺的工種。

設專責組查不公平對待 計及第6輪批出的配額，現時獲批而仍然有效的輸入勞工配額合共9,109個，較過往已累計批出的9,731個為少，主要是由於獲批個案的相關工序已完結，亦有部分是因為承建商和分包商在獲批配額後成功聘請到本地勞工而退還獲批但未動用的配額。而第7輪申請剛截止，當局正按程序處理中，會按計劃一貫嚴格要求處理每宗申請。

發展局又稱，已經成立跨部門專責小組循刑事方向調查有關不公平對待個案，並且會在第6輪及以後獲批的個案新增4個要求，包括總承建商及分判商須履行申請人及僱主的責任，確保其所委聘的代理人就輸入勞工所作的安排均符合勞工保障的要求；負責輸入勞工招聘及人事管理事宜的代理人，由申請人或僱主直接聘用，不得向輸入勞工收費；安排輸入勞工的住宿、膳食及交通等收費服務的代理人，則不應負責任何招聘及人事管理；總承建商必須指派其轄下一名高級管理人員專責監督輸入勞工的安排及處理輸入勞工的查詢。