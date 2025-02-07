美甘迺迪機場停處理中國包裹

【本報綜合報道】美國郵政暫停接收來自中國和香港的包裹的風波，雖在12小時後改口撤回，但物流界亦感混亂。英媒周四（6日）引述物流界人士指，紐約甘迺迪國際機場暫停處理來自中國的包裹，以等待進一步通知。

FedEx和順豐等國際快遞公司指，會繼續接收中國和香港寄往美國的包裹，但FedEx公布因應監管改變，寄往美國的國際郵件會暫時停止未按時送達的退款保障。有美國的供應鏈諮詢公司指，業界完全無時間準備華府的新措施，政府須就如何處理提供更多指引。

商務部：加關稅增美消費者成本

在北京，中國商務部發言人何詠前周四（6日）表示，跨境電商直接滿足消費者的個人化需求，到貨快、節省費用，具有獨特的優勢，是國際貿易發展的重要趨勢，美方近期對中國輸美產品加徵10%關稅，並調整小額免稅政策，無疑將提高美國本土消費者的消費成本，降低購物體驗。無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特徵並沒有消失，仍然具有很強競爭力，國際貿易數位化發展的大趨勢不會改變。同時，中方希望美方能順應國際貿易發展趨勢，優化監管，為跨國電商發展營造公平可預期的政策環境，也為本土消費者提供更便利、更優質優價的消費環境。