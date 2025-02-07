美徵稅港貨添亂 寄包裹市民抱怨

朝令拒收件 夕改即食言 業界一頭煙 中美貿易戰加碼，香港亦被列入加徵關稅10%的受影響地區，日前美國郵政又在拒絕接收來自中國及香港的包裹一事上「彈弓手」，不足24小時內先是宣布拒收、後又取消復原，政策混亂令本港郵政服務亦受影響，香港付貨人委員會主席林宣武昨表示，「事態發展如坐過山車」，目前有些混亂，市民應待情況較為清晰才寄包裹會較好，主要是美國向小包裹加徵關稅究竟如何徵收，還有待進一步了解，視乎美國海關的做法，料短期內仍會有不明朗因素。昨早有市民到郵局查詢後也不知如何徵稅，決定暫緩寄出包裹。

美國郵政周二（4日）宣布，即日起停收來自中國內地及香港的包裹，香港郵政前日（5日）宣布暫停寄往美國內載貨品的郵遞服務。豈料美國郵政在香港時間前晚9時許又取消禁收包裹的決定，宣布將繼續接收來自中國及香港的包裹。昨早所見，香港郵政網頁仍有暫停寄往美國包裹郵遞服務的訊息，本報記者到郵局查看，亦不見有人寄包裹往美國，但有人到場查詢。

最新納稅安排 港郵政仍未交代 郵務職工會理事長張偉權則向媒體指出，自今日（7日）起會告知寄件往美國的人士，若寄往美國的包裹很大可能不再有限額之下可免稅的政策，於當地的收件人需負責繳納關稅，若收件人不願繳交有關稅款，則包裹會被退回香港。本報向香港郵政查詢最新的納稅安排及郵遞服務，暫沒有回覆。

林宣武昨出席一個電台節目亦指，美國對接收來自中國及香港包裹一事訊息有些混亂，事態發展「如坐過山車」。他認為，加徵的關稅如何徵收仍有待進一步了解，料短期內仍會有不明朗因素。他又稱，要納稅就需要報關，私人物品報關相對簡單，但商業上特別是電商則較為複雜，或要逐件包裹標示清楚，美方有權逐件產品檢視，甚至可以因認為所填報關稅太少而要求重新報價。

有媒體向經營跨境速遞業務的公司查詢，大都指郵寄、報關等程序與過往沒有區別，但小包裹（價值800美元及以下）收取多少關稅至今尚未有指引，需要等美國海關發出單據後再清晰納稅的安排。

另外，美國總統特朗普早前宣布，會對中國加徵10%關稅，美方解釋有關措施同時適用於香港。而特區政府日前則強調，在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。

美對港貿易順差 全球夥伴最高 事實上，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。美國企業在香港有龐大的商業利益。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨日再補充，香港屬獨立關稅區，美方不應向香港商品加徵10%關稅。他同時表示，香港出口至美國的貨物佔總出口量很少，加徵關稅不會造成很大影響。