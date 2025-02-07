要聞港聞

美徵稅港貨添亂 寄包裹市民抱怨

美國對華加徵10%關稅措施同時適用於香港。 美國對華加徵10%關稅措施同時適用於香港。
美國對華加徵10%關稅措施同時適用於香港。
朝令拒收件 夕改即食言 業界一頭煙
中美貿易戰加碼，香港亦被列入加徵關稅10%的受影響地區，日前美國郵政又在拒絕接收來自中國及香港的包裹一事上「彈弓手」，不足24小時內先是宣布拒收、後又取消復原，政策混亂令本港郵政服務亦受影響，香港付貨人委員會主席林宣武昨表示，「事態發展如坐過山車」，目前有些混亂，市民應待情況較為清晰才寄包裹會較好，主要是美國向小包裹加徵關稅究竟如何徵收，還有待進一步了解，視乎美國海關的做法，料短期內仍會有不明朗因素。昨早有市民到郵局查詢後也不知如何徵稅，決定暫緩寄出包裹。
美國郵政周二（4日）宣布，即日起停收來自中國內地及香港的包裹，香港郵政前日（5日）宣布暫停寄往美國內載貨品的郵遞服務。豈料美國郵政在香港時間前晚9時許又取消禁收包裹的決定，宣布將繼續接收來自中國及香港的包裹。昨早所見，香港郵政網頁仍有暫停寄往美國包裹郵遞服務的訊息，本報記者到郵局查看，亦不見有人寄包裹往美國，但有人到場查詢。
最新納稅安排 港郵政仍未交代
郵務職工會理事長張偉權則向媒體指出，自今日（7日）起會告知寄件往美國的人士，若寄往美國的包裹很大可能不再有限額之下可免稅的政策，於當地的收件人需負責繳納關稅，若收件人不願繳交有關稅款，則包裹會被退回香港。本報向香港郵政查詢最新的納稅安排及郵遞服務，暫沒有回覆。
林宣武昨出席一個電台節目亦指，美國對接收來自中國及香港包裹一事訊息有些混亂，事態發展「如坐過山車」。他認為，加徵的關稅如何徵收仍有待進一步了解，料短期內仍會有不明朗因素。他又稱，要納稅就需要報關，私人物品報關相對簡單，但商業上特別是電商則較為複雜，或要逐件包裹標示清楚，美方有權逐件產品檢視，甚至可以因認為所填報關稅太少而要求重新報價。
有媒體向經營跨境速遞業務的公司查詢，大都指郵寄、報關等程序與過往沒有區別，但小包裹（價值800美元及以下）收取多少關稅至今尚未有指引，需要等美國海關發出單據後再清晰納稅的安排。
另外，美國總統特朗普早前宣布，會對中國加徵10%關稅，美方解釋有關措施同時適用於香港。而特區政府日前則強調，在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。
美對港貿易順差 全球夥伴最高
事實上，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。美國企業在香港有龐大的商業利益。
商務及經濟發展局局長丘應樺昨日再補充，香港屬獨立關稅區，美方不應向香港商品加徵10%關稅。他同時表示，香港出口至美國的貨物佔總出口量很少，加徵關稅不會造成很大影響。
本報記者昨日前往郵局了解，現場無任何公告通知寄件人有關是否恢復或暫停寄包裹往美國的服務。（李志湧攝）本報記者昨日前往郵局了解，現場無任何公告通知寄件人有關是否恢復或暫停寄包裹往美國的服務。（李志湧攝）
本報記者昨日前往郵局了解，現場無任何公告通知寄件人有關是否恢復或暫停寄包裹往美國的服務。（李志湧攝）
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