千億財赤 節流要緊 促公僕凍薪踢走假難民

【本報訊】面對千億元財政赤字，由10多名立法會議員組成的C15+昨向政府提交財政預算案的建議。有議員認為「節流」在所難免，主張凍結公務員編制及薪酬、嚴控編外職位及外判服務至滅赤，亦有議員表示大量假難民滯留香港，影響社會治安之餘，更每年耗費逾10億元公帑，政府應進一步收緊有關政策，長遠需研究向中央提請，讓香港豁免遵從與酷刑聲請相關的公約條款，包括退出聯合國《禁止酷刑公約》。

議員林筱魯除提出有空間凍結公務員編制及薪酬，期望可在兩至3年滅赤後取消有關措施，又主張深入檢討各項基金的使用狀況，特別是涉款接近2,000億元、支援涵蓋11個政策範疇的服務和發展的43個不同的基金，其中15個基金的利息收入不但超過支出所需，並長期累積達700多億元，當中6個基金長年沒有開支，應有空間重新調撥資源。

假難民禍港擾民，議員吳傑莊指大量俗稱假難民的濫用免遣返聲請人士滯港，當中不少只為在港搵快錢、打黑工，部分更涉及打劫、販毒、傷人及毆鬥等違法罪行，影響社會治安。他續稱，截至2023年10月底，約14,700名免遣返聲請人基於不同理由仍身在香港，而在2023/24年度處理免遣返聲請及相關工作的開支預算為14億元。他認為政府應進一步收緊遣返假難民的行政程序及留港時限；長遠則要研究向中央提請，讓香港豁免遵從與酷刑聲請相關的公約條款，包括退出聯合國《禁止酷刑公約》，消除免遣返聲請「假難民」對香港財政資源造成的負擔和社會保安風險。

精簡架構 廢「殭屍」計劃 另一名議員尚海龍則建議「清理門戶」，檢視政府系統中到底有那些已無存在價值或重疊功能的「殭屍」計劃和設置，果斷決定，可刪則刪，應省則省，例如應檢討「科技人才入境計劃」的存廢，事關啟動「高端人才通行證計劃」之後，前者變相成為「疊床架屋」的同類項目，故應予取消，既精簡架構又可節省開支。