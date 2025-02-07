跌3成門票收益 西九又蝕10億 盡顯黑洞本色

營運年年交劣績 不如關館更合適 嚴重財困的西九文化區，在2024/25年度的經常性營運赤字達預料10億元（撇除利息收入計算），與上年度大致相若，但去年受外圍政治及經濟不明朗等因素影響，本地消費依然疲弱，到訪西九人次較預期少，門票收入及博物館商品銷售等收入大跌兩至三成。雖然大力開源節流，但政府仍要求削減10%開支，而被視為吊命、約1,995伙的大型建屋計劃，下月將提交城規會審議，但招標日期未定。有經濟學者指去年食肆及零售收益下跌，因此西九難以透過門票、零售及餐飲商戶獲取良好的收入，料財困問題將持續至住宅物業有收入為止。另有評論指，既然到訪西九的人次減少，不如將該處多個博物館暫時關閉，以削減營運開支紓緩財政壓力。

西九文化區管理局昨在午宴中指出，大力開源節流措施成效理想，在過去3個財政年度，基本營運赤字連續3年下降。2023/24年度較對上一個年度下降約20%至5.78億元，有關數字是加入利息收入，若撇除了利息收入後的赤字則約為10億元，而2023/24年度撇除利息收入計算，管理局成本回收率相較於2022/23年度上升7個百分點至44%；計及利息收入則上升12個百分點至63%。香港故宮文化博物館、M+和表演藝術處的成本回收率與全球多個歷史悠久的文化機構看齊。

建屋出售吊命 下月交城規會審 管理局又指在疲弱的經濟環境下，企業對顧客（B2C）收入表現面對較大挑戰，而涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等的企業對企業（B2B）業務收入則表現較為平穩，預計2024/25年度反映營運表現的經常性營運赤字（撇除利息收入計算），縱使面對嚴峻挑戰，仍可望與上一個財政年度大致相若。

被問及政府注資的216億元是否已用盡，管理局指相關注資將於年底用完，較原先估計推遲了兩年。在乾塘的情況下，如何解決未來數年西九文化區的營運開支，管理局指現時已「借到錢」，而部分項目亦取得贊助，亦得到外來的籌款。管理局指多年來已不斷壓縮開支，政府早前亦要求西九再削減10%開支，故管理局要再想方法，而今年亦要做好推動西九持續發展的路線圖。

對於西九部分用地用作發展住宅物業，建議興建7幢住宅大樓，約1,995個單位，管理局預計下月向城規會提交規劃許可申請，獲許可申請後將改契，隨之要通過所需程序及發展局的同意下，才會招標，預計需時數年。至於收益，管理局指要視乎何時完成程序及市況，難訂出時間表。

學者：庫房再注資西九不明智 經濟學者李兆波引述政府統計處數據，指本港去年食肆收益較往年下跌，而零售收益亦有類似的情況，因此西九難以透過門票、零售及餐飲商戶獲取良好的收入，預料西九財困問題將持續至住宅物業有收入為止。

他續稱，政府正面臨嚴重財赤，而西九的財困問題與國泰航空2020年時因新冠疫情引起的短暫財困不同，若政府繼續向西九注資並不明智。他認為政府可在西九的住宅物業發展上發揮主導作用，例如與大型發展商討論，了解對方的意向，亦可向投資銀行尋求解決方案。