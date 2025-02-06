撥亂反正：莫迪頹勢 被美呼喝

之前介紹過印度經濟近年的迅速崛起，尤其是在疫情後的強勁反彈，一些西方分析家曾認為印度有機會在短中期內挑戰中國，成為下一個中國，甚至完全取代、超越中國。

然而，隨着印度經濟增長去年大幅放緩，總理莫迪領導的政黨在年中大選意外失利，即使成功連任，其支持度與主宰力已大不如前；加上他在時任美國總統拜登開始失勢後，相當突兀地轉為與俄羅斯加強關係，又跟中國就邊境爭議達成和議，令美西方對印度的評價出現180度轉變，質疑該國的政治、經濟和社會制度存在種種結構性問題。

印度經濟的優點和缺點都是人所共知，前者包括地方大，天然資源多，人口就更多，擁有大量年輕、廉價、英語能力較好，部分更是數學或電腦奇才的勞動力。再配合來自俄國的廉價能源與武器，與美西方（加拿大除外）的良好關係，令印度同時成為美國制華與俄烏戰事的受惠者。

不過，地大人多同時也是印度的缺點，當地的基礎建設，尤其是供電及運輸網絡欠佳，限制了其生產與出口能力。源源不絕的年輕勞動力，導致經濟高速增長亦無法顯著壓低失業率，工資長期偏低令中產階層與內需消費遲遲未能壯大，無法像中國般逐步轉型為內循環經濟。此外還有國有及寡頭企業壟斷、官員貪腐、政府官僚及效率偏低等。當出口稍為受挫，增長略為放緩，以上小問題和老問題便紛紛放大、爆發。

莫迪在強勢時講過會推動改革，又嘗試效法中國大力加強基建，但執政10年仍成效不彰，何況現在他已步入弱勢？因此新任美國總統特朗普可以近乎呼喝的口脗，吩咐莫迪於指定時間內飛到美國跟他會面，討論如何可「平衡」兩國的「不公平貿易」。