自成一家：合作迎來短暫黃金時機

特朗普重返白宮，還未上任已不斷口出狂言，到處樹敵。日本作為美國的長期盟友，近來除了急於促成首相石破茂與特朗普舉行首腦會談，要求華府再次確認釣魚島是《美日安保條約》的適用對象，另一邊廂也積極和北京互動以鋪定後路。據悉，中國外長王毅日前已非正式提議石破茂在本月上旬訪華，反映中日關係在近期出現了一些好轉的積極信號。

客觀而言，中日關係長期存在着諸多問題，除了二戰遺留的歷史問題，也有領土爭端，當中的釣魚島主權爭議，更是兩國之間一道繞不過去的敏感議題，不時引發外交衝突。但只要大家有心改善關係，辦法總比困難多。中日政府大可以採取先易後難策略，暫時放下政治爭議，致力找尋經濟領域的合作點。

雖然中日近年在某些產業領域存在競爭，但雙方的互補性依然大於一切。例如中國擁有龐大的勞動力和消費市場，可以為日本企業提供巨大的生產和銷售市場。日本在高科技產業、企業管理經驗等方面具有優勢，則有助中國企業學習。兩國政府加強經貿合作，對各自的經濟發展都有幫助。

值得一提的是，日本作為早已進入老齡化社會的國家，健康產業起步較早，擁有成熟的健康管理、預防保健體系及先進的醫療技術。中國人口龐大，隨着老齡化問題日益嚴重，未來在醫藥、保健品產業和健康管理服務方面的需求，只會有增無減，中日兩國在醫療健康領域大有合作的空間。

特朗普上台之後，屢屢採取咄咄逼人的強硬外交政策，令全球政治格局即將出現翻天覆地的改變，亦為中日和解迎來了短暫的黃金機遇。兩國如果能夠恢復緊密的關係，除了可以推動經濟互惠，也有利雙方增加對美談判的籌碼。