冰鑑春秋：特朗普贏了還是縮了

就在特朗普宣布開始徵收加拿大與墨西哥25%的關稅後，兩國先是表達強硬立場，揚言將報復抵制，卻在特朗普與墨西哥總統辛鮑姆通話後，出現大反轉，加墨兩國接連承諾將動員上萬兵力在邊界打擊非法移民與芬太尼，特氏也立即延後加徵關稅30天，以利探討更進一步的經濟協議。

這代表特朗普關稅戰奏效大獲全勝？還是特朗普打了退堂鼓？表面看來，加拿大與墨西哥都在美國的壓力下加強邊境管制，似乎彰顯了美國的力量。但實際上，加、墨多年以來都多次承諾過要協助打擊非法移民與毒品，卻始終成效不彰。如果過去數十年都做不到，在沒有明顯大幅增加預算與編制，甚至徹底改變邊境政策的情況下，要如何在短期內達成這項不可能的任務？所以加、墨目前的承諾，頂多只能算是一種願意妥協的表態，還看不出真實解決問題的迹象。

至於特朗普最重視的雙方貿易平衡，要達成妥協更是難上加難！中加墨合計對美國出超高達一萬億美元，中國姑且不論，加、墨就算有心想要平衡，除非打算讓自己經濟破產，否則根本不可能填補如此巨額的貿易逆差。想在短短一個月內，就議定彼此都能接受的貿易條件？簡直就是天方夜譚！

所以，枱面上看起來特朗普施壓成功，枱面下卻明顯是特朗普深知直接對兩大貿易夥伴發動關稅戰，唯一的結果就是重創三國經濟，甚至可能引發經濟大蕭條的連鎖反應。特朗普或許民粹，卻絕對不是笨蛋，他清楚美國真正的對手是中國而不是加、墨，所以三方演的這一場戲，不過就是個下台階，讓特朗普可以對選民交代。

加、墨暫停徵收，對中國的10%卻已開始，接下來才是真正較勁的關鍵時刻。