強詞有理：加倍奉還

來而不往非禮也，美國對中國進口商品加徵10%關稅，中方不僅迅速反制，而且打出一套組合拳，可謂快準狠。有人驚呼中方不按常理出牌，其實這叫加倍奉還，美方一味無理取鬧，中方為何還要按常理出牌？過去中方就是吃虧在太過循規蹈矩，以至於令人覺得軟弱可欺，現在沒有任何理由繼續忍讓。

顯而易見，相對於4年前的貿易戰1.0，這次中方底氣和信心更足、反制手段更成熟、工具更多樣化。首先是對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%關稅；其次是將美國服裝集團PVH和美國生物科技公司因美納（Illumina）列入不可靠實體清單；接着是對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制；然後就是對美國科企Google展開反壟斷調查。至於將美國徵稅措施起訴至世界貿易組織，只是順帶手的事，可以忽略不計。

對於中方這套組合拳，美方絕對意料不到。他們錯估形勢，以為還可以像過去那樣胡攪蠻纏，予取予攜，沒想到中方出手如此之狠，絲毫不留情面。白宮發言人聲稱正努力安排美國總統特朗普和中國國家主席習近平之間的通話，而特朗普則表示不急於通話，可見老美已經亂了方寸，通話不是，不通話也不是。

按照老美的如意算盤，本想利用加徵關稅來討價還價，逼中方讓步，正如對付加拿大和墨西哥一樣。詎料中方不按常理出牌，特朗普的電話還沒打過來，中方就直接出手反制，老美被打得措手不及，其懊惱可想而知。很明顯，美方又一次誤判中方的實力和決心。加、墨沒有多少籌碼與美國抗衡，只能任憑擺布，但中國完全不同，作為全球第二大經濟體，以及全球第一工業和貿易大國，同時還是全球最有潛力的超大規模市場，中國根本沒有必要慣着美國。更何況，經過貿易戰1.0的歷練和打磨，中方早就知己知彼，不管對方如何出招，都能從容應對，而且加倍反制。

所以說，此一時也彼一時也。當年特朗普發起第一次貿易戰，不少人驚慌失措，內地有些公知甚至要求中國政府求饒和投降。而這次特朗普再度揮舞關稅大棒，中國人卻是波瀾不興，若無其事。這說明甚麼？說明中國實力更強、底氣更足，老美以為繼續揮舞關稅大棒就能嚇唬中國人，顯然太天真。