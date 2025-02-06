坦言集：特朗普謀略

不少人認為，美國總統特朗普似輕輕放過加拿大和墨西哥，對中國亦會如此。他們普遍認為，上一次特朗普挑起的貿易戰打不倒中國，已是失敗。4年之後中國更強，也有準備，應該不會敗。可是，加拿大與墨西哥已按特朗普要求行事，然而並沒有取消加徵關稅，只是延後，可見特朗普還另有所圖。

中國與美國的矛盾，不是芬太尼的小事，而是貿易結構失衡。中國佔美國外貿逆差大，背後還有美國要抑制中國的發展，不讓中國與之競爭。上次中國不敗，是特朗普策略欠妥，且要拉攏中國來抬高他在國內外的政治地位。對中國加重打擊，本來會在他連任之後，如今他的國內外政治威勢高，不需要靠中國、北韓、俄羅斯元首關係來鞏固權勢，在經貿談判中折服中國，便會是他的成就。若能扭轉外貿逆差，抑制中國的發展，更會是他不世之功。

連任失敗後的4年裏，特朗普聚集了更多人才與業界智庫的支持，馬斯克的歸順顯示雙方都有所謀。特朗普不單止求出風頭，也求有所作為，因此在上任前後提出眾多重大革命性政策舉措，外交出擊在這幾天也只是小試牛刀。特朗普不會依傳統的政策規範，也無視國際法律、國際秩序，他的策略是不按常規，出人意表，且是一策多謀，連環模式出擊。因而與中國的談判，便不是加徵10%關稅這樣簡單。

如巴拿馬運河一事，特朗普是要重奪運河的控制權，更要清空中國在當地的勢力，純粹是霸權行徑，沒有國際規範與公義。也如他警告金磚國家不能推出貨幣與美元競爭，不然他會以加100%關稅來對付。這些主張或政策威脅違反自由貿易原則，也侵犯別國的主權與利益，儼然回復到船堅炮利的重商主義、帝國主義歷史。

期望特朗普及其團隊對中國畏難而退，是不切實際的幻想，一是他不會畏難，而是會堅持重壓中國，憑仗美國現時的市場經濟、金融、政治、軍事乃至意識形態的優勢，他會相信可打敗中國，當然不像對付加拿大、墨西哥般輕鬆，而是需要更多的部署、策略和陰謀來克服中國的頑抗。二是打擊中國，多會在收服歐盟、俄羅斯之後，屆時特朗普力量更大，中國也缺奧援，不易抗拒。

不要把特朗普視作愚蠢的狂人，反而應視其為美國霸權轉型復興的希望，不能因不知彼而掉以輕心。