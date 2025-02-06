當值暈倒 工廈保安不治

【本報訊】昨日凌晨2時許，葵涌葵豐街25至31號有工廈保安員報案，指其姓李（49歲）男同事在當值期間暈倒，並且陷入昏迷。

救援人員接報趕至現場，即時替事主急救並由救護車急送仁濟醫院搶救，惜至凌晨3時30分被證實不治。