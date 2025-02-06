的士失控剷巴士站車頭損毀

【本報訊】昨日上午約8時半，一輛的士沿秀茂坪秀茂坪道往藍田方向行駛，當駛至寶達邨對開時，的士懷疑失控，剷上行人路撞向一巴士站，的哥隨即報案求助。意外中，的士車頭損毀，頭冚摺起，半邊車身擱在行人路，事件中幸無人受傷。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。