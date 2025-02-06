姑姪行八仙嶺失蹤影 凌晨終獲救現低溫症

49歲女6歲童迷路 救援隊4小時尋回 前日接近中午時分，一對夫婦帶同兩名年幼子女與子女的姑姐，在抵達大埔大美督後擬登山前往采和峰。約3小時後至仙姑峰，有人疑體力不支，夫婦與女兒決定落山，姑姐則與姪兒繼續前行，彼此相約在春風亭匯合。至傍晚，姑姐稱在山上迷路，入夜後她與姪兒更未見蹤影，救援人員接報後展開陸空搜救。至昨日凌晨，人員在竹坑附近一山澗尋回兩人，他們俱現低溫症狀，由直升機救起後再被送院治理。

前日上午11時許，一名姓杜（52歲）男子與妻子、6歲兒子及3歲女兒，相約其49歲胞妹一行5人抵達大美督。據了解，他們一行5人，計劃沿八仙嶺春風亭開始登山，目的地為采和峰。至下午2時許，眾人行至仙姑峰，有人疑體力不支，杜男與女兒及妻子放棄登山。杜男胞妹則帶同姪仔繼續行程，夫婦與幼女則沿路落山返回春風亭，並叮囑兩姑姪到達目的地後落山並於上址匯合。

被困山澗 直升機救起 惟至當日下午5時許，杜男仍未見胞妹與兒子蹤影，遂致電與胞妹聯絡，對方表示在山上迷路，但兩姑姪俱安全，但手機將無電恐會無法聯絡。及至晚上8時許，杜男仍未見兩人蹤影，由於擔心他們被困山頭，遂慌忙報案求助。

消防員及民安隊接報趕至登山搜救，政府飛行服務隊直升機奉召協助，經搜索4個多小時後，至昨日凌晨1時許，救援人員在竹坑近一山澗位置尋回兩姑姪，他們俱出現低溫症狀，救援人員遂替兩人包上錫紙保暖，再由直升機吊起載往灣仔直升機坪，再由救護車送往律敦治醫院接受治理。