建築工憂農曆新年後欠薪持續

【本報訊】建造業工人被拖欠薪金的問題持續。有工會昨日引述建造業的工友稱，私人工程欠薪6個月是常態，農曆新年後欠薪有可能延續，即使是政府工程亦存在「收唔足」的情況，形容好慘情。

工會倡大判直接出糧 香港建造業總工會理事長周思傑指出，雖然立法會去年底通過《建築業付款保障條例》，但仍存在拖欠款項情況。他建議所有工程大判直接出糧給工人，其他費用再和二、三判結算，或者建築業合約內成立保證金，如果工程最終無欠薪，公司方全數取回，若欠薪就扣除相應款項，他認為欠薪處理程序長，保證金或可短期代支。

農曆新年前接連發生嚴重工傷事件，周思傑指有工會分析過去一年不少工傷死亡事件和地盤管理有關，他呼籲建築公司大判和二判尊重工友對工地環境的意見，業界和政府要深思工地管理不足之處。

今年5月1日將實施取消強積金對沖安排，並於6月起啟用積金易（eMPF）。議員鄧家彪指會舉辦地區講解會外，亦正聯絡機管局，為機場的僱主講解取消對沖的方法，亦會協助推進積金易（eMPF）工作及解釋平台的好處。