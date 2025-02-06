事故未有停駛 或無觸發懲罰機制

【本報訊】港鐵東鐵綫服務昨一度受阻近8小時，事故期間港鐵在太和站以單軌雙程行車維持服務，並未有停駛，或未能觸發懲罰機制，港鐵很大機會毋須罰款。

議員籲盡快查肇因 曾任港鐵工程師的議員張欣宇表示，是次工程車故障導致列車服務受阻半日比較少見，估計是工程車避震器故障引致車卡傾斜，若強行拖走傾側的工程車，可能會令工程車出軌，以及令其他路軌設備受損，所以港鐵要修復工程車的避震器才可清場，令是次事故處理較之前更困難。他促請港鐵盡快調查事故原因，檢視同年期的工程車有否故障風險，避免同類事件再發生。

工程界議員盧偉國認為有時公共交通工具因技術故障出現問題並不奇怪，認為今早事故對上班、上學、北上的市民、及深圳來港的旅客造成影響，希望港鐵公司需檢討意外成因，避免再發生類似事情，及做好發生問題後的臨時交通安排、車站疏導等。

當局於2023年優化港鐵「服務表現回贈」，包括調高延誤超過3小時的事故須撥出的金額，以及增設「繁忙時間款額增加安排」等。不過，今次事故當中港鐵在太和站以單軌雙程行車維持東鐵綫服務，並未有停駛，故不算「延誤」，列車服務時間亦只是「調整」，因此事故未必能觸發「服務表現回贈」，港鐵很大機會毋須罰款。