乘客：港鐵職員助疏導人流無混亂

【本報訊】港鐵東鐵綫太和站附近，有一列工程車在凌晨出勤後出現故障，停在路軌上，影響大批趕「返工返學」的市民。有學生花近兩小時，由深圳前往太和上學；有乘客指港鐵職員協助疏導人流，沒有出現混亂情況。

本報記者昨早6時抵達太和站，太和站2號月台封閉，1號月台實施單線雙程行車，月台人頭湧湧，列車埋站時乘客擠擁上車；有職員廣播提醒乘客抵站列車的終點站，以避免乘客上錯車。太和站B入口一度關閉。至早上8時許，一名女乘客感到不適，需由救護員送院治理。至於大埔墟站，站內暫未見人潮。此外，於事故期間，乘客出閘不需扣減車費。

乘客陳女士表示，自己居住在港島東區，昨早7時半出門乘搭港鐵往太和行山，期間候車時間比平日多數分鐘，8分鐘一班車，她花逾1小時抵達目的地。她指部分列車以火炭、大埔墟為終點站，職員指示清晰，協助疏導人流，沒有出現混亂情況。

深圳女生花近2小時抵太和 另一名由深圳過境來港、前往太和上學的莊同學表示，昨早7時半出門乘車，9時15分到達太和站，車廂內十分擠擁。她抵達太和站仍需等候同學，因對方坐車路線較迂迴，需前往落馬洲往上水，然後往羅湖再前往太和。