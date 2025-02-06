工程車故障一度礙行駛 港鐵澄清無出軌

影響8句鐘班次變疏 審慎移走服務復常 港鐵一列工程車昨日凌晨出勤後設備故障，停在東鐵綫太和站附近路軌，令東鐵綫服務一度受阻近8小時，至昨午1時許，工程車被移走，列車服務逐步回復正常。港鐵就事故向乘客致歉，並澄清工程車並無出軌，只是維修期間有晃動，令部分車輪偏離路軌，強調港鐵重視安全，將進一步檢查及調查事件成因，防止同類事件再發生。運輸署表示，已責成港鐵全力跟進及完成維修。運輸及物流局指，機電工程署已要求港鐵在一個月內就事故提交調查報告。

港鐵昨晨5時21分宣布，東鐵綫太和站附近，一列工程車在凌晨出勤後設備故障，停在行車線上，影響列車進出太和站，所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客。東鐵綫服務一度要調整，來往金鐘站至火炭站每4至8分鐘一班；來往火炭站至大埔墟站每8分鐘一班；來往大埔墟站至羅湖站每16分鐘一班；來往上水站至落馬洲站每20分鐘一班。

運輸署昨早9時49分稱接獲港鐵公司報告，已責成港鐵公司全力跟進並完成相關維修，務求盡快恢復正常服務，並主動協調專營巴士營辦商加強服務應對乘客需求。

港鐵昨早11時召開記者會交代詳情，港鐵車務工程維修總管李劍雄指發生事故是一輛有5卡的工程車，工程人員在凌晨於太和與粉嶺站之間路軌完成工程，準備離開時，發現其中一卡吊運車卡的水平感應系統發生故障，令車卡傾向左邊，為安全及審慎起見，工程人員認為要先處理好，再將工程車移離，港鐵會爭取在下午稍後時間完成，盡早恢復服務。

維修期間晃動 車輪偏離路軌 李劍雄強調工程車故障期間，車卡和車輪仍在路軌上，澄清並非出軌，只是維修期間會出現晃動，令部分車輪偏離路軌，而當時工程車是處於完全靜止狀態。他續指，工程車在每晚出車前都會檢查，確保運作正常，至於是次事件的具體成因，港鐵會進一步檢查和調查，防止同類事件再發生。港鐵過境鐵路總管王家明就事件對乘客造成不便致歉，並指昨早整體的車站運作大致有序。至昨午1時，港鐵指故障的工程車已被移離現場，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

運輸及物流局表示，對昨日港鐵東鐵綫發生的事故深表關注。在收到港鐵公司的通報後，運輸署已主動協調營辦商加強巴士服務應對，機電工程署亦即時派員到場調查。機電工程署已要求港鐵公司作全面檢查，並在一個月內提交調查報告，交代事故成因及提出改善措施，避免同類事件再次發生。