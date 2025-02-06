家中暈倒 31歲漢不治

【本報訊】昨日清晨6時許，一名31歲男住戶被發現在屯門屯貴路18號聚康山莊一單位房間內暈倒，其父親隨即報案求助。

救援人員接報趕至，即場替昏迷的事主急救，並由救護車急送屯門醫院搶救，惜其後被證實死亡。警員正向家屬了解事主生前情況，事主死因有待驗屍後確定。