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男工遭鐵絲網傷頭 直升機送院

傷者血流披面送院。（陳嘉傑攝） 傷者血流披面送院。（陳嘉傑攝）
傷者血流披面送院。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午3時許，4名工人在西貢石屋山完成除銹工作後離去，期間一名姓陳男工，意外遭鐵絲網弄傷額頭血流如注，其他工友見狀，慌忙報案求助。
政府飛行服務隊直升機接報趕至，迅速吊起傷者並急送東區醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列作「有人意外受傷」處理。
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