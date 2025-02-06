外勞稱中介剝削 部分工人已落口供

【本報訊】本港近年推出輸入外勞計劃，當中出現剝削勞工及影響本地市場的問題。就有外勞指被中介剝削問題，包括須繳交天價中介費和每月上繳部分薪金，當局稱部分投訴個案工人已落口供，但不便透露個案數目，強調會嚴肅追究，並會為有需要外勞提供食宿和交通，鼓勵他們來港舉報。當局又提到，年中會公布計劃，另設渠道輸入35歲以下技術工種專才，暫定名額一萬個。

2023年本港人力短缺5萬人，政府推算缺口在5年間、到2028年會擴大至18萬人，熟練技術人員短缺最多達6.5萬人，非技術人員和服務從業員亦分別短缺超過4萬人。勞工及福利局長孫玉菡表示，「補充勞工優化計劃」截至去年底，共批准輸入4.3萬名外勞，認為現有機制因應市場人力供應調節，並行之有效。

擬另設渠道輸入技術專才 他又稱，4.3萬人是批出配額，外勞會分階段來港，目前在港人數一定少於此數目。加上在計劃機制下，每宗申請都要滿足本地招聘要求和審批，意味如果本地有更多勞工供應，獲批數目會比申請低很多，因此機制上已有保障和自動調節。因應熟練技術人員將是人手短缺重災區，孫表示政府年中會公布計劃，另設渠道輸入35歲以下技術工種專才，他們來港工作7年後，可申請成為永久居民，暫定名額一萬個。

本港過去兩年各項人才計劃共有24萬人獲批，政府目標未來3年，每年至少有5萬名人才成功續簽。當局去年底指，高才通A類申請、即全年收入達250萬元或以上申請人，抵港超過6個月的受訪者近60%已就業。當局不評論就業數字是否理想，指就業是高才續簽要求，應聚焦留住有能力又願意在港發展的人。

政府去年11月起推出改善措施吸引人才，包括擴大高才通計劃合資格大學名單、延長高才通計劃A類申請首個簽證年期，及改善優才計劃綜合計分制的評審準則及安排。輸入人才機制自2022年年底推出至去年11月初共收到逾38萬宗申請，近24萬宗獲批，約16萬名人才已攜同家人抵港。