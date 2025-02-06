東呼即應：BB躺旋轉餐枱 化身招財菜

【本報訊】網上流傳片段顯示，銅鑼灣有3名短裙少女當街跳舞，舞姿比女團更好。另有BB躺於圓形旋轉餐枱，一邊轉圈一邊𢭃利是。而內地的新年氣氛濃厚，街頭有機械「醒獅」表演助興。

新年新氣象，農曆新年期間多了很多旅客來香港遊玩，也多了一些人在街頭跳舞。近日有幾名穿着性感的妙齡女子於銅鑼灣跳舞，惹得不少途人圍觀拍照，但她們絲毫不怯場，似乎跳得比一些女團更好，也不失為一道美麗的風景。

說到農曆新年，自然少不了小孩子們「𢭃利是」。不少家庭都會動員全家，小朋友更會化身「運財童子」向親朋戚友拜年。網傳影片顯示，有小嬰兒被放上圓形旋轉餐枱，旁邊還有剛剛上桌的餸菜，嬰兒在桌面上轉圈，親戚朋友們則在旁主動送上大利是。有網民就笑稱，是躺着賺錢的極致表現。

深圳現機械醒獅表演 此外，隨着科技發展，不少往時的傳統文化習俗也在與時俱進。深圳近日就出現熱鬧的「醒獅」表演，不過表演者並非真人，而是一個個機械「醒獅」。其實不止深圳，內地很多大城市都出現了這種機械「醒獅」來表演助興，它們動作靈活整齊跳出各種舞步，就連跳躍動作亦很合拍。