原裁定理大暴動罪成 男學生上訴得直

【本報訊】2019年11月理大衝突期間，大批人士往理大外圍聲援，結果被指參與暴動。其中兩人經審訊後被裁定暴動等罪罪成，分別判囚50及56個月。他們不服定罪及刑期提上訴，上訴庭於去年12月開庭後，昨日頒判詞裁定其中一人上訴得直，原因是拘捕警員供詞跟錄影片段之間，存有不能磨合的根本差異。

兩名上訴人為自稱義務急救員的女子林阡晴（案發時23歲，學生）及男子廖康良（20歲，學生）。兩人均被控於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動；廖另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。兩人受審後被裁定罪成，林被判囚56個月，廖則被判囚50月。兩人提上訴，廖獲判得直，兩項定罪及刑罰擱置；林的上訴則被駁回。

警供詞與影片存根本差異 就上訴人廖康良，控方案情指，警員見到廖由彌敦道經逸東十字路口跑入甘肅街，上前追截，結果拘捕了廖。警員在其背包檢獲一把木柄手錘。上訴庭在判詞中指，在重複觀看相關的新聞錄像片段後，認為拘捕廖的警員之證供，與片段所顯示的影像有出入。警員聲稱廖是最後一個跑入甘肅街被捕的人，但片段清楚顯示還有「另一人」在甘肅街卓悅門口被捕。原審法官在接納警員證供時，並未充分考慮證供與沒有爭議的錄像片段所顯示的情況，似乎存有不能磨合的根本差異。

就管有攻擊性武器罪，上訴方指，控方在裁決前同意廖不應就此項控罪被定罪，原審法官卻執意裁定他罪成。上訴庭亦指，原審最後陳詞階段，終審法院已就此控罪的相關條文作出最終詮釋，但原審法官卻忽略了控方陳詞，其有罪裁定是明顯錯誤的。因此裁定廖的上訴得直，撤銷定罪及擱置判刑。案件編號：CACC 194/2022