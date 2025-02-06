G19促部門2年內削5%開支救財赤

【本報訊】外界不斷有聲音要求問責官員及公務員減薪與市民共度時艱，有議員昨向政府提交財政預算案的建議，直指政府儲備6年間蒸發5,000多億港元是「駭人聽聞」，認為問責官員應「先減為敬」，彰顯減財赤決心。他又表示，削減長者乘車優惠會導致「肥官瘦民」不良觀感，並指現時公務員編制「臃腫」，應研究透過利用人工智能削減「令市民啼笑皆非的200多名打字員」。

昨與財金官員會面的議員謝偉俊認為減薪有助提升政府財政方針開源節流政策公信力。他以長者乘車優惠為例，指若官員俸祿不減，獨削市民福利，或讓市民有「肥官瘦民」的不良觀感。

指削長者乘車優惠肥官瘦民 他又指公務員編制臃腫外，各政策局不斷高薪開設「編外」職位，不但帶來每年逾兩億元開支，部分編外職位更開設達10年，更令政府開支大增，全無制約，建議實施編外職位「零增長」；精簡編內冗員，必要時推出「肥雞餐」研究引入人工智能取代部分行政職位。

由18名議員組成的「G19」昨亦就預算案提出8項建議，包括建議政府增強削減部門經常開支幅度至兩年內最少減5%，改革公務員增薪點制度。其中身兼行政會議成員的陳健波指公務員團隊「人多未必好辦事」，建議全面用科技提升效率，大刀闊斧簡化程序、減少冗員。他表示，政府應刪除不必要的編制空缺，同時嚴厲執行賞罰機制，淘汰不符合要求的員工。另一議員簡慧敏則指政府要檢視首長級有時限編外職位，善用內部資源，避免給予公眾「一有新政策就開位」的觀感。

倡當局嚴控非緊急工程開支 同為「G19」的議員陳曼琪則建議政府嚴控非緊急工程開支，例如分別涉撥款7.8億元及68億元的「古洞北新公眾街市工程」和「T4號主幹路及相關工程」，考慮本年暫延或再縮減規模，減低本年度財政赤字、將財政資金用於更急需的項目。另一由多名議員組成的「A4聯盟」今日亦將提交建議書。議員林素蔚指支持政府節流，但不應削減長者乘車優惠，另一議員張欣宇認為，政府不應因財政壓力，減少基建投資規模，以及向民生福利開刀。