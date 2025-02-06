指行為或非尋性滿足 逼子手淫案前警員上訴

【本報訊】前警員被指要求年幼兒子齊齊看YouTube色情影片自瀆，甚至直播與妻行房，翌日問兒子「我雄唔雄武？」案件經審訊後，該前警員於2022年被裁定兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及兩項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪成，被判囚4年。前警員不服定罪提出上訴許可申請，高院上訴庭昨開庭處理。上訴方指，本案控罪元素應是其行為要達致有性滿足，但案發時有可能是上訴人為了向兒子作性教育或搔癢，不足以肯定是出於性滿足。上訴庭最終押後至半年內宣判。

現年50歲的上訴人以英文代號「F.S.L.」代表，所有涉案控罪發生的時間為2016年至2018年，被告被裁定罪成的控罪均在他於屯門的寓所發生。他原被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，另有3項殘暴對待兒童罪作為交替控罪，經審訊後陪審團裁定他4罪罪成。上訴人在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現已與妻子離婚。

辯稱為作性教育 上訴方指，性滿足應為本案控罪元素之一，控方舉證時須證明上訴人就本案行為之目的在追求性滿足，但上訴人案發時有可能是為了向兒子作性教育，而兒子自小患有隱藏式陰莖，其行為可能亦只是搔癢。律政司一方回應時則不同意性滿足為控罪元素，認為嚴重猥褻行為有時可能出於金錢，有時亦可能為求樂趣。

據控方案情指，事主Ｘ自小患有隱藏式陰莖，另在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。據Ｘ的錄影會面指，他就讀小一時，上訴人跟他說：「如果返學攰攰哋，可以衝去廁所除褲自己搞生殖器，會精神啲」。到小五，上訴人更從YouTube找色情片段給他看，期間上訴人教Ｘ及叫他一起自瀆。此後，上訴人幾乎每周也播片要求齊齊自瀆，Ｘ試過拒絕，上訴人即持藤條作勢打他，最終Ｘ有按他意思自瀆。Ｘ續指，上訴人亦曾要他看「真人示範」，向他直播父母性交過程。案件編號：CACC 174/2022