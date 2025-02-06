航班互擲軟墊案 內地女被告准20萬保釋離港

【本報訊】上月初一班從日本札幌抵港的國泰航班，機上兩名女乘客疑因兒童哭泣問題而爭執，並疑互擲毛氈和軟墊等物品。二人最終被捕並各被控一項飛機上作出擾亂秩序的行為罪，案件昨於西九龍裁判法院再訊。裁判官按控方申請將案件押後至3月12日再訊，待取法律意見，持有香港身份證的被告獲准以原有條件保釋，另一內地被告申請於本月7日至24日離港獲批，保釋金由原本的3,000元上調至20萬元。

港女被告亦准保 3‧12再訊 兩名女被告分別為持有香港身份證的售貨員徐子喬（32歲），及為家庭主婦的內地人张新燕（60歲）。二人分別被控於2025年1月6日，在香港國際機場內一架國泰航空航班編號CX581的飛機上作出擾亂秩序的行為，即向對方拋擲毛氈和靠墊，以致相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

國泰航空發言人早前曾回應事件指，國泰航空於1月6日由札幌出發前往香港的CX581航班，因兩名乘客在航班抵埗後在機上作出滋擾行為，機組人員立即上前調解，並作出口頭勸喻，隨後通報執法部門到場協助跟進，由機場保安人員及警員陪同下機。事件中並無機組人員或其他乘客受傷。國泰航空強調，所有決定均以乘客及機組人員的安全為首要考慮，謹就事件對乘客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝乘客的理解。案件編號：WKCC 116/2025