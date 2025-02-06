徒弟搞投票軟件 黎智英銀彈支持

直認撐35+泛民初選 知美國感興趣 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英於昨日繼續接受控方盤問。黎智英不諱言支持「35+」泛民初選，同意計劃是反修例運動的一部分，亦知道美國對初選感興趣。黎又指，「徒弟」李兆富有份參與初選投票軟件開發，黎會支付當中所衍生的費用。而《蘋果日報》也有為初選提供平台。

控方展示2019年12月，黎智英在《蘋果日報》發表、題為〈我們堅持下去 才有希望〉的專欄文章，寫到「我們要的是普選，時代革命尚未成功，我們逆權運動仍需繼續」。黎承認，他當時有意呼籲延續反修例運動。對於本案從犯證人之一、法律助理陳梓華曾供稱，在一次飯局中，黎談及街頭、議會及國際線的事情；黎昨同意自己可能說過這些話。

就着泛民初選，黎智英指，2019年12月前，他已聽聞過泛民初選的想法，他支持這計劃，同意初選是反修例運動的一部分，這回應了他提過的議會線。黎亦同意，「徒弟」李兆富是泛民初選電子投票軟件方面的「始作俑者」，曾叫李永達就相關事宜聯絡李兆富。

《蘋果》有提供平台予初選 黎智英於庭上表示，會支付李兆富在購買及測試軟件系統時所需要用到的資金，而投票程式開初報價為8萬美元（折合約62萬港元）。黎指，這不等於為初選「埋單」，強調自己不曾資助初選，而最終程式亦沒有被採用。控方指，看來黎智英十分熱衷於初選。黎承認關注初選，欲知道初選發展，但初選是由戴耀廷、區諾軒等人主導，他無份參與，只是《蘋果日報》有提供平台予初選。

Mark Simon指美高層欲見黎 控方另展示在2020年1月，Mark Simon傳送給黎智英的訊息，內容提及初選計劃在美國華盛頓十分受歡迎，指或許要黎或一個高級別（Senior）的人士，向華盛頓的「人們」解釋計劃詳情。黎於庭上同意，他知道美國對初選計劃感興趣，但不知道訊息所指的「人們」確實為何，以他理解，「人們」可以包括美國政府。

同年2月，Mark Simon傳訊息給黎智英，指他們渴望見黎，對於他們就泛民初選的認知，Mark Simon感到驚訝。黎庭上同意，「他們」指的是時任美國副總統彭斯及美國高層，又估計Mark Simon是自彭斯的下屬得悉有關資訊，而非彭斯本人。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點