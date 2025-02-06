去年130單親家長 獲酌情簽發單程證

【本報訊】早前有組織請願，期望當局發簽證讓內地單親家長持簽證來港，照顧未成年子女及工作，並在連續工作7年後申請居留權。政府回應指去年共接獲209宗內地單親家長的求助個案，有130名單親家長獲內地當局酌情簽發「單程證」來港定居。當局指整體上去年每日平均有109名持「單程證」人士抵港，與疫情前2019年的每日平均107人相若。

香港社區組織協會上月底到政總外請願，建議當局簽發家庭團聚工作簽證、批准中港分隔單親家庭家長來港、考慮放寬外勞住宿條件等措施。社協期望當局可讓在內地的單親家長持簽證，在港從事缺乏勞動力的指定行業工作，並在連續工作7年後申請香港居留權。

入境處接209求助個案 當局日前回信，指內地當局酌情處理並簽發「單程證」或「一年多次赴港探親簽注」，讓內地單親家長來港照顧未成年子女。在本港方面，入境處截至去年12月底共接獲209宗內地單親家長的求助個案，當中130名單親家長獲內地當局酌情簽發「單程證」來港定居；在其餘尚未獲簽發「單程證」的個案中，超過四成的求助人已獲簽發「一年多次赴港探親簽注」赴港照顧未成年子女。

由回歸至2024年底，政府共有約120萬名持「單程證」人士來港，內地當局按實際合資格提出申請的數目及嚴格按照審核準則，審批每天150個配額上限。政府說去年每日平均有109名持「單程證」人士抵港，與疫情前2019年的每日平均107人相若。