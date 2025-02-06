滲水辦 案件積壓效率低 求助人樓宇濕滯

設備陳舊礙調查 院舍等到塌天花 不少市民受到樓宇滲水問題困擾。有政黨昨發表《全面改革滲水辦》倡議書，指滲水辦存在案件積壓嚴重、資源利用率及技術應用滯後，部分個案難以解決，例如有個案因僭建物影響樓下護老院，由2009年起部門警告僭建物業主後，但15年來一直無後續行動，至去年護老院天花滲水又拖延處理，最後導致天花倒塌，議員陳恒鑌建議，部門可參照澳門、新加坡等地做法，包括嘗試引入仲裁制度等，解決滲水問題。

根據政府數據顯示，在2019年至2023年期間，每年接獲的滲水個案數目介乎3.41萬至4.32萬宗之間，本港滲水問題來自兩個主要成因，包括屋宇裝備有問題及樓宇損壞問題。而申訴專員早前亦曾調查指滲水辦處理個案所需時間過長，從接收舉報到完成調查平均周期逾90個工作天。

除個案積壓嚴重且效率低外，倡議書亦指現時平均每宗調查要花費約6,000元，資源利用效率不佳，設備陳舊亦導致調查團隊無法迅速確定及定位滲水源；滲水問題涉及的多個部門協作機制也不明確，效率低下。

半年覆一次拖足4年 倡議書舉例指，早前曾接獲一名居住青衣的張小姐求助，她自2020年12月起投訴滲水問題，但在4年間滲水辦僅每半年回覆一次，事件拖延4年仍未解決，由原先普通的滲水水漬，最終惡化至牆內電線損毀、煤氣管入水，煤氣爐亦無法使用，牆壁鋼筋外露生銹，投訴人狠批部門間互相推卸責任，令人無法接受。

另有一個案位於葵涌，因為僭建物單位長期漏水及石屎剝落，影響樓下的護老院，甚至曾因石屎剝落令護老院院友受傷，雖然屋宇署早於2009年發出警告信予業主，但15年來無行動，直至去年1月護老院天花出現滲水，但一直拖延處理，最後出現天花倒塌情況。

議員倡引入仲裁機制 陳恒鑌建議部門應設立「專案經理」角色，負責持續追蹤和向案主匯報滲水問題的源頭處理進展，確保問題能迅速解決；並嘗試引入仲裁制度，善用地區網絡調解；同時建議盡快普及新技術，重訂立案及結案標準。