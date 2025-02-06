春假140萬人次訪港 酒店入住率達9成

【本報訊】港府指內地農曆新年長假期共有約140萬人次旅客訪港，當中內地旅客人次約120萬，佔總數約85%，平均每日內地旅客入境人次約15萬，當中在年初二錄得內地旅客入境高峰，有約19萬人次。

當局指整體口岸運作及運輸服務暢順。節慶安排跨部門工作小組指長假期期間共有超過2,200個內地團到港，過夜行程佔約83%，涉及旅客約7.9萬人次，佔整體內地旅客約7%。小組又指旅行團秩序整體良好，根據酒店業資料，長假期期間酒店入住率普遍達九成。

人日錄90萬人次出入境 本周二是年初七「人日」，是內地新春假期的最後一天。根據入境處的最新出入境數字，周二錄得900,542人次出入境，其中錄得508,305人次入境，355,478人次為回港居民，不少北上回港的港人經羅湖及落馬洲支線回港，分別錄得76,437名及53,005名香港居民入境，另外有50,249名香港居民經機場回港。

出境方面，周二共錄得392,237人次出境，其中香港居民仍佔大多數，有215,882人次，46,100人次經羅湖出境，40,946人次經落馬洲支線出境，反映北上人潮仍未退卻。另外亦有26,253人次的香港居民經機場離港。

旅客方面，則錄得329,182出入境人次，其中內地旅客佔285,241人次，出境較入境人次多，有152,648人次，入境內地旅客人次則為132,593。其他旅客則錄得43,941人次出入境，23,707為出境人次，20,234為入境人次。