醫健：老有所醫：頭暈暈（一） 原來耳水不平衡

劉先生一早醒來感覺頸部有點兒不適，在床上轉身時好像浮在水面一樣，每當快速地低頭如彎腰檢東西時即引起暈眩感。他擔心是頸椎移位而求診。經詳細檢查發現頸椎各關節及肌肉功能皆正常，並排除了其他可致暈眩的原因後，診斷為耳石移位引致耳水不平衡。

何謂耳石移位？ 又稱良性陣發性位置性眩暈（BPPV）— 是隨着頭部位置轉變而出現劇烈天旋地轉的感覺。我們的內耳器官有耳蝸（偵測聲音）、前庭（偵測地心吸力）、以及與其相連的3條半規管（偵測頭部的轉動）。前庭內有無數細小的碳酸鈣晶體（又稱耳石）依附在黏膜上。晶體的重量令黏膜随着身體移動時，刺激相連的毛細胞傳遞神經訊息至大腦，令我們感應增減速度和保持平衡力。隨着年紀老化或因頭部受過撞擊，耳石有可能從前庭的黏膜鬆脫出來，掉入其中一條半規管內並浮游於耳水中。耳水濃度的轉變令大腦誤以為偵測到身體在轉動而產生暈眩感，俗稱耳水不平衡。

耳石復位精準治療 檢查發現劉先生只有向右側躺下時引發暈眩，便確定是右耳內的耳石移位。我随即為他施行了毋須服藥動手術的有效療法 — Epley's耳石復位治療，讓耳石走回前庭內。並着他之後數天盡量避免快速及低頭的動作，睡覺時保持平躺且不要用太扁的枕頭，以確保耳石能穩定地貼附在黏膜上。經過數次治療後，暈眩症狀已完全消失。

耳石移位的3年復發率高達五成。雖然復發時未必會像首次那麼驚慌，但由於頭暈有多種原因，每次還是需要諮詢醫生以確定病因，切勿掉以輕心。香港註冊脊醫吳珏儒

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