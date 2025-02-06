5萬童「屈」居不適切住所 損脊骨健康

【本報訊】居住環境對兒童成長有一定影響，社區組織協會昨日就兒童及青年不適切住屋環境與脊骨健康問題，到立法會申訴部進行申訴。協會指出約每5名兒童之中，便有一名生活在貧窮境況，估計現時有近5萬名兒童居於劏房、板間房、床位等不適切居所，學習及活動空間嚴重不足，兒童常要屈身做功課，家具又不合身，有礙其脊骨健康成長。協會建議增建出租公屋，縮短輪候時間，完善過渡房屋政策，以及引入兒童優先原則，將3至12歲兒童列入公屋優先安置的行列。

輪公屋倡引入兒童優先 協會提及於去年11月曾公布相關調查，指受訪的503名基層家庭兒童中，逾七成沒有書桌或固定地方學習。協會認為他們家居處境惡劣，而且租金昂貴，嚴重違反國際人權公約，剝奪兒童健康成長的權利。協會續指近六成受訪兒童缺乏脊骨知識，無從判斷姿勢是否正確，甚至有七成受訪的家長目測發現子女有寒背問題，認為當局健康教育不足，貧困兒童無機會接收健康資訊，基層兒童的脊骨健康已亮起警號。

由於兒童居所狹小，近三成兒童在調查中表示要屈身做功課、一成表示不能坐直，九成兒童有不同程度的脊骨脊椎問題，必須及時矯正以免惡化。協會請來脊醫透過人體掃描檢查兒童脊骨健康情況，在234名6至18歲參加者當中，有13人懷疑患有脊椎側彎，需轉介並接受詳細檢查。