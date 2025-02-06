急症室爆滿 新界東內科住用率破百

【本報訊】農曆新年假期過後，公立醫院求診人數急升。據醫院管理局資料，過去4日中，公院急症室首次求診人次有3日超過5,700多人，經急症室轉入內科的人次亦連日破千。而內科住院病床午夜時住用率自上周六，已連續4日超過100%。期間九龍中伊利沙伯醫院急症室每日新症有500至600宗，佔全港公院急症室求診人次近一成。新界東醫院聯網設有急症室的3間醫院，本周一的內科病床午夜住用率超過110%，而沙田威爾斯親王醫院更錄得120%住用率。

上周五為農曆新年公眾假期最後一日，公院急症室首次求診人次已經開始上升，達5,408人，較前一日增加416宗，而平均午夜時分內科住院病床使用率亦上升9%至95%。

周一錄5797宗新症 假期過後，急症室新症增加，上周六至本周二的4日中，有3日錄得逾5,700人求診。其中本周一情況最嚴重，新症達5,797宗，有1,115名病人經由急症室轉入內科，內科病床平均午夜時使用率亦達109%。當日伊院錄得557宗急症室新症，威院就有507宗，分別有123名及107名病人經由急症室轉至內科病房，為18間設急症室的公立醫院之中最高兩名。同日兩院內科病床使用率分別達113%及120%。