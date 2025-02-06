流感未見頂 高峰期恐持續4個月

【本報訊】港人旅行熱門地日本近期流感肆虐，而農曆新年長假期剛結束，部分從日本返港的市民都指感染流感。衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時本港流行甲一型病毒株，港人較常外遊的地點如內地、日本、南韓、及歐洲，同樣流行甲一型，暫時不見會導致雙高峰或病毒株轉移，令流感高峰延長。惟隨着港人在長假期外遊後返港，陸續復工復課，病毒傳播會更嚴重，建議市民到人多地方最好佩戴口罩。

徐樂堅昨在電台節目指出，本港自1月初踏入冬季流感季節，流感感染個案目前仍在攀升，看不到何時到高峰，按過往經驗，預計高峰期將維持3至4個月不等。注射流感疫苗可減低出現併發症及嚴重個案的情況，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。

老人院接種率高 未見爆發 徐樂堅透露，上月錄得199宗流感嚴重或死亡個案，當中132宗患者已屆65歲以上，44宗患者為50至64歲，23宗患者介乎18至49歲。全部個案中75%患者，有慢性疾病及無接種流感疫苗。院舍方面，老人院的流感疫苗接種率達到78%。目前未見嚴重爆發，相信與去年9月流感疫苗外展接種工作進展有關。