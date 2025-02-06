打流感針人數急升 疫苗一度缺乏供應

大S病歿全城喊驚 惟幼童接種率僅兩成 近期多個地區流感活躍，日前更爆出著名台灣女星大S徐熙媛遊日時因流感病逝，令全港高度關注。有家庭醫生指，過年前「𠼮都無人打」，但大S病歿後，打針人士急增，更有藥廠的流感疫苗已經「無貨」。另一位醫生亦指，農曆新年假期後，多了從未打過流感針的人打針，而近期查詢及預約接種的人數更是倍增。不過他又指，接種人士當中，不少是沒有政府疫苗資助、風險較低的18歲至50歲人士，而風險較高、有疫苗資助的6個月至兩歲兒童，接種率卻仍然只得兩成。

家庭醫生關嘉美表示，台灣女星大S事件爆出後，港人對流感的關注度急增。她的診所自周一起已經收到大量市民查詢流感疫苗接種事宜，其中包括準備外遊的人士，亦有家長帶同小朋友接種。

診所補貨「唔敢訂太多」 關形容，「過年前𠼮都無人打（流感疫苗）」，近期打針人士急升，各間診所都要「追貨」、「補貨」。以往她經常光顧的兩間藥廠，其中一間自周一（3日）起就已經表示流感疫苗缺貨，現時只能從另一間加購，下單翌日就能送達，惟亦「唔知間藥廠有幾多（存貨）」。她又坦言不敢訂太多，擔心「熱潮」一過，接種人數會大幅回落。

家庭醫生林永和昨早接受電台訪問時亦表示，農曆新年後，到他診所查詢或預約接種流感疫苗的市民有所上升。他指出，以往會接種流感疫苗的人，多數會於每年10月新一輪疫苗接種計劃開始時接種，到12月、1月會減少至10人左右。不過最近兩至3日，預約打針的人數每日有近20人。

對於有否出現疫苗缺貨的情況，林永和表示，若醫生於農曆新年假期前訂的數量不足，由於藥廠假期前後不送貨，若「好多人打」，或會出現「唔夠針」情況。不過假期過後，各診所已陸續收到疫苗，他自己的診所預訂疫苗後，也是翌日已經收到貨，形容現時的流感滅活疫苗供應充裕，起碼有兩間大藥廠疫苗有充足供應，亦未有加價。若有市民所到的診所無針打，不妨問多一至兩間。