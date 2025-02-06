醫療失誤頻傷幼童 小天瑜事故最轟動

【本報訊】近年接連發生多宗涉及幼童的嚴重醫療事故，有個案更影響小朋友一生。罹患橫紋肌肉瘤的「小天瑜」周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術，惟不幸遇上醫療事故，期間她心跳暫停達52分鐘，導致腦部嚴重受損，手術後慘成「植物人」，只有眼睛和頭部能夠輕微轉動，需長期住院治療，其父即使在長期奔波下疑積勞成疾罹患癌症，亦未曾放棄照顧小天瑜及爭取為其討回公道，只可惜8歲的小天瑜病情在去年初惡化，最終於去年3月魂歸天國。

慘成植物人 去年離世 小天瑜於2020年5月在瑪麗醫院接受惡性橫紋肌肉瘤切除手術，但期間出現意外，天瑜的心跳一度停頓、腹部積水，並有大量出血，但因為醫院與血庫溝通問題，延遲了48分鐘始為天瑜輸血，院方就此向家屬致歉，但辯稱延遲輸血與心臟停頓不一定有關係。

事故發生後，天瑜爸爸不離不棄地照顧愛女，不時在社交媒體更新小天瑜的病情及近況，他亦堅持為愛女討回公道，包括向醫管局民事索償，爭取局方交代更多細節，多年來亦控訴醫院多項失誤，包括延誤為天瑜輸血等。經歷3年的訴訟後，心力交瘁下天瑜爸爸最終與當局就民事索償達成和解，但他指會繼續為天瑜追討醫管局在刑事上的責任。

可惜天意弄人，天瑜爸爸在數年的奔波及長期抑鬱情緒下亦令「身體搞垮了」，確診「惡性肌肉腫瘤」，不過仍積極勇敢面對逆境，所幸入院接受治療後手術順利。但好景不常，在2023年臨近除夕，小天瑜出現心臟衰竭，強心藥作用已不大，直言「生命可能已經正在倒數」，最後在去年3月1日離開人世。