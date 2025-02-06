仁濟醫護涉虐兒 5歲心悅終不治

家人伴至最後一刻 兩職員或改控誤殺 稚子何辜，5歲女童黎心悅於去年5月在仁濟醫院縫針後心臟驟停，在昏迷多月後，於昨早證實搶救無效離世。陪伴心悅到最後的父母，心痛愛女靠醫療機苦撐數月，亦不欲再見女兒受苦，悲嘆「心悅永遠都係爸媽心中的乖女兒」。事件疑涉及醫護人員行為失當，兩名涉事人員去年被執法部門以虐兒罪拘捕，有法律界人士指現時有機會改控誤殺。協助心悅家屬的議員就直斥醫管局及仁濟醫院對事件責無旁貸，冀事件早日水落石出，「做錯事的人必須要承擔該負的責任」。

頭縫針期間心臟一度驟停 心悅於去年5月25日因在家中跌倒導致頭部後尾枕位置受傷，經救護車送抵仁濟醫院，接受縫針程序期間心臟驟停，其後被診斷為缺血性腦病變，多月來於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，其家屬質疑事件涉及人為失誤。

協助心悅家屬的議員陳穎欣證實，心悅近日病情惡化，延至昨日凌晨因搶救無效而離世。心悅的父母眼見愛女一直昏迷，留醫多月要靠醫療儀器維持生命，表示女兒已經很堅強，亦「唔希望再見到心悅咁辛苦」，又稱「心悅永遠都係爸媽心中的乖女兒」。

聯網指已轉交死因庭跟進 痛失愛女，黎先生與家人悲痛萬分，表示需要時間和空間處理後事，又形容心悅早已成為家人的「小天使」，現已再無痛苦。他們會永遠記住心悅可愛活潑的笑容，也感謝社會各界一直以來的關心。

執法部門早前以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理，心悅家屬對有關控罪的最新發展表示非常關注。陳穎欣就希望事件可盡快水落石出，又指「做錯事的人必須要承擔該負的責任」，醫管局及仁濟醫院對事件責無旁貸。

仁濟醫院及瑪嘉烈醫院隸屬九龍西醫院聯網，聯網發言人亦證實，心悅本周初情況轉差，延至昨日上午病情惡化離世。聯網對病人離世感到極度難過，向家屬致以最深切的慰問，又稱已安排臨床心理學家為家屬提供心理輔導。發言人又指，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進，會全力配合相關司法程序。

父曾稱心悅遭人按壓枕頭 心悅去年5月送院後，接受一位護士及一位醫務助理進行縫針程序。其父親黎先生早前於記者會憶述，縫針前女兒因害怕而在病床上哭叫，故醫護人員用毛氈及萬能貼將她綁住，防止掙扎，期間有人曾一度將她臉部朝下，按壓在枕頭。縫完3針後，心悅翻轉身，赫見她雙眼反白，沒有意識脈搏，心臟驟停達18分鐘。

仁濟醫院事後召開記者會，稱醫護人員有跟程序控制病人，遂循隱疾等方向進行調查。不過當局在半月後就證實，經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。去年9月底，執法部門以虐兒罪拘捕涉案護士張天穎及病人服務助理尹美君，二人其後各被控一項對所看管兒童虐待或忽略罪。有關案件將於今年3月17日在東區裁判法院再訊。