龍七公：易主前大特赦 避特朗普追殺

踏進2025年，美國政府便頻密進行新舊政府換屆，特朗普團隊拚老命部署推翻前朝政策，拜登政府則忙於臨別秋波之際，利用最後的權柄，向忠於拜登政府的公務員及官員，發出類似中國古代的「免死金牌」（預防性赦免），讓曾在敏感政策上得罪了特朗普的人，可以免於特朗普的總統追殺。

說到特赦令，特朗普宣誓就任首日，便大簽特赦令，一舉特赦約1,500名參與4年前美國國會山莊騷亂的人士，這些人都是他的死忠支持者，獲特赦後大都立即離開監獄，罪行嚴重者亦被減刑。對於特朗普公然挑戰司法、衝擊警權及國會尊嚴的行動，美國罵聲不少，但特朗普一點不理，堅稱這些人已在監獄服刑多年，並遭到殘暴對待，又批評部分人的量刑過度、很可怕。

這裏表現仁慈的特朗普，當然是選擇性仁慈。事實是他對前朝官員、尤其是4年前不願聽他號令的美國政府官員，擺好追殺的姿勢，以致前一任總統拜登在卸任前數小時，忙着簽署預防性赦免令，這種安排可謂美國特有的制度，整個操作與中國古代皇帝頒出的「免死金牌」差不多，獲拜登用最後權柄保護的人包括他自己的家人，還有美國國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇、美國參謀長聯席會議前主席米利。而最重要的，是調查2021年衝擊國會山莊事件的眾議院特別調查委員會成員，因為他們的調查，才有暴亂罪的下文。所以，他們堪稱特朗普的眼中釘。拜登表示，他們不應該因為盡忠職守、履行職務而遭到不幸。

美國新舊總統換屆已不在少數，但弄得像這次般針鋒相對、互拚總統大權，也堪稱「民主燈塔」的笑話了。美國總統權力極大，可凌駕法規、無視禮制，民選總統一般都會愛惜羽毛，顧全人民的看法，但特朗普卻是另類，未上任已搞得不同陣營的公務員惶惶不可終日。

獲拜登預防性特赦的人中，福奇堪稱悲劇人物，這名美國有名的傳染病學專家，在新冠疫情出現時，全力協助美國抗疫及防疫工作。事實上，福奇防治疫情的策略與大部分醫生一樣，但特朗普首屆總統任期中，卻一直不接受福奇的看法，福奇不但因公務觸怒特朗普，還遭特氏的死忠支持者針對，放話要對他展開死亡報復。

忠於專業 卻被迫害 4年多之前特朗普敗選，無法對福奇做甚麼事，如今特氏重返白宮，福奇便危險了。醫生因為忠於專業及科學而捲入政治迫害，真是美國才會出現的恐怖現象，福奇卻因為政治與人身安全的威脅，與家人承受着不可估量及無法忍受的痛苦。

眼見無法追殺福奇，特朗普還有招，他一上任便撤銷了福奇等人的安全保護。特氏風涼地揶揄，這些人都是政府高管，賺了大錢，應該自己僱保鏢。福奇這份工實在是太難打了。