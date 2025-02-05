筆下風雲：關稅大棒漸失靈

特朗普揮舞關稅大棒，向中國、加拿大、墨西哥貨品徵收重稅，結果還未正式收錢，他隨即宣布跟加墨兩國領導人傾完電話達成共識，暫緩徵稅一個月，並表明數日內會跟中國國家領導人習近平通話。

為何特朗普忽然縮手呢？表面上當然是拿非法移民和芬太尼說事，指加墨兩國願意加強打擊，故暫緩徵稅。但正如《華爾街日報》社論所說，這是「史上最愚蠢的貿易戰」，皆因加墨兩國皆表明反制，美國通脹將會暴升。特別是美國不可能成為完全封閉的經濟體，必須進口各類貨物，關稅大棒最後擊傷的只是美國消費者而已。

至於中國亦沒有閒着，除了向世貿投訴及提出訴訟，亦宣布下周一起，向原產美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅。其中煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%關稅。相較於美國，中國有完整的製造業和產業鏈，自給自足度高，而從美國入口的天然氣和農產品，並非沒有替代品，俄羅斯、巴西等國已可取替。何況中美貿易戰自2018年開打，中國已成箇中老手，從中美依然存在貿易順差已可知，關稅根本不足懼。

儘管消息指出，中國有意恢復2020年與特朗普第一個任期簽署的貿易協議，購買更多美國商品及服務，亦打算在TikTok問題上釋出善意，不再插手其賣盤事宜，但這一切只是放風，全部未經證實。所謂哪壺不開提哪壺，特氏表明不准被徵稅的國家反制，也不准金磚國家試圖取替美元，否則加碼徵收關稅，其實正正說出了自己心中恐懼。他最怕就是別國反制，更怕有其他貨幣動搖美元霸權。中國覷準這些軟肋出招，反徵美國關稅，金磚則繼續壯大，特朗普根本無可奈何。